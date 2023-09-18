Як відбілити кухонні рушники: такий економний суперлайфхак сподобається всім господиням

Відбілювач і не знадобиться

Результатом звичайного прання кухонних рушників не завжди є повернення цим виробам їхньої первісної білизни. Особливо у випадках, коли потрібно випрати пожовклі речі або такі, що набули сірого відтінку.

Портал lifehacker зазначає, що в такій ситуації багато господинь починають кип’ятити кухонні серветки. Але поспішати з цією процедурою не варто, спробуйте спочатку цей цікавий метод.

Як відбілити кухонні рушники без кип’ятіння та відбілювача

На допомогу прийде хлорид натрію – продукт, який знайдеться у будь-якій квартирі. Це звичайна харчова сіль — виявляється, її можна використовувати не тільки в кулінарії, а й перед пранням. Пожовклі або посірілі кухонні рушники необхідно піддати "солоній" обробці.

Робиться це дуже просто:

потрібно просто помістити речі у воду із розчиненою кухонною сіллю;

температура води має бути помірною — не надто високою, але й не надто низькою;

при приготуванні розчину необхідно дотримуватись такого співвідношення компонентів — на 1 літр рідини береться 1 столова ложка солі.

Замочіть кухонні рушники, що втратили білизну, в цьому розчині перед пранням. Тригодинного замочування в солоній воді повинно вистачити, щоб повністю підготувати рушники до прання, після якого вони стануть білими як сніг.

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