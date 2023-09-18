Навіщо досвідчені господині замочують речі у молоці: ви й не знали

Натуральний напій чудово допомагає впоратися з плямами

Молоко, крім своєї ролі як джерела важливих поживних речовин для організму, також може бути ефективним помічником у побутових завданнях. Застосування його в прибиранні та пранні може принести вражаючі результати.

Наприклад, якщо ви випадково забруднили свою улюблену річ, облили її кавою, спробуйте погрузити її в молоко на ніч. Пляма зникне, як за помахом чарівної палички. Цей метод часто використовують на світлих тканинах хитрі господині, пише informacion.

Як використовувати молоко проти плям

Молоко може бути корисним для видалення плям від ручки. Просто занурте забруднену ділянку в гаряче молоко і залиште його там на кілька годин. Після цього попріть річ, як завжди, і ви помітите, що пляма зникла.

Якщо ваш одяг втратив свою початкову білизну через застосування дезодорантів або тривалого використання, спробуйте вимочити її в молоці протягом години, а потім випрати у звичайному режимі.

Раніше ми писали, як позбутися пилу в дому за допомогою молока. Можна використати навіть зіпсований напій.