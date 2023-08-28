Знадобиться крапля та хвилина часу: як перевірити якість молока

Ви не будете сумніватися в якості покупного молока

Без молока у багатьох рецептах – нікуди. Часто він є інгредієнтом пишних оладок чи улюбленої випічки. Тому важливо, щоб молоко було якісним та безпечним.

Багато людей вважають за краще купувати домашнє молоко на ринку, проте це не запорука натуральності продукту. На щастя, його можна легко перевірити на місці лише за 1 хвилину і ми разом з Food Oboz розповімо, як.

Як перевірити якість молока на ринку

Для першого способу вам знадобиться лише крапля молока. Просто попросіть продавця капнути молоко на ніготь та зверніть увагу на результат. Якщо молоко якісне та натуральне, воно буде тримати форму завдяки великому вмісту жирів та білків. Напій одразу стікає з нігтя? Перед вами розведений продукт із крейдою.

Як перевірити молоко вдома

Якщо ви вже придбали молоко, його легко можна перевірити в домашніх умовах. Для цього налийте в невелику склянку напій і додайте кілька крапель йоду. Якщо продукт одразу набув блакитного відтінку, то це свідчить про наявність у його складі крохмалю. Якщо ж молоко жовтого кольору – воно якісне та натуральне.

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