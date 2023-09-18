Миші з жахом втечуть з дому: простіше засобу не придумати

Простий і гуманний спосіб позбутися мишей

Миші в будинку – справжня проблема. Вони псують продукти, стіни та меблі, переносять віруси та бактерії. Від появи гризунів ніхто не застрахований. Найчастіше вони з’являються в приватних будинках, на дачах, але і в багатоквартирному будинку миші теж можуть завестися.

При виявленні перших ознак появи гризунів потрібно терміново застосовувати засоби проти них. Існує багато хімії, яка здатна ефективно впоратися зі шкідниками. Але вона небезпечна для людей та свійських тварин. Тому краще вдатися до народних методів. До того ж є простий та доступний засіб, який прожене всіх мишей із приміщення.

Щоб самостійно приготувати ефективний розчин від мишей, необхідно буде зайти в аптеку і придбати там дві настоянки м’яти перцевої — на основі олії та спирту.

Масляний та спиртовий розчини м’яти перцевої потрібно змішати у пластиковій пляшці та збовтати. Отриманий засіб необхідно набрати у великий одноразовий шприц без голки. Обробіть засобом усі отвори та щілини, через які гризуни можуть потрапляти в приміщення, а також всі місця, де можуть мешкати миші.

Насичений аромат цього простого засобу відлякає мишей і вони втечуть подалі від вашої оселі. Аромат м’яти збережеться на кілька днів. За потреби процедуру потрібно повторити.

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