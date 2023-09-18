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Пластиковий контейнер більше не смердітиме: як вивести запах їжі

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Контейнери для їжі
Контейнери для їжі. Фото freepik.com

Зручний пристрій для зберігання та перенесення продуктів харчування має істотний недолік

Пластикові контейнери дуже зручні в експлуатації. Вони дешеві, легкі та досить міцні. Їжу у пластикових контейнерах зручно брати із собою на роботу чи відпочинок, а також просто зберігати вдома.

При всіх плюсах цього посуду є істотний недолік. Найчастіше навіть після миття всередині зберігається запах їжі. Позбутися його допоможуть продукти, які є в кожному будинку.

Для видалення стійкого запаху з пластикового контейнера найпростіше і найшвидше використовувати спиту каву. Після того як ви насолодитеся ароматним напоєм, використовуйте макуху від нього для миття контейнера. Запах їжі зникне.

Другий засіб – сода. Суху речовину потрібно змішати з водою до консистенції кашки чи крему. Масу, що вийшла, розподіліть по поверхні контейнера і накрийте кришкою. Через дві години змийте засіб разом із неприємним запахом.

Якщо в будинку є газета, її також можна використовувати для боротьби із запахом їжі у пластиковому контейнері. Зімніть папір і покладіть у пластикову ємність. Через 5 годин витягніть газету і прополощіть ємність. Від неприємного запаху не залишиться йсліду.

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Теги:
#Посуд #Запахи #Миття #Лайфхак