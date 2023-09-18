Як почистити ручки на плиті: потрібно 5 хвилин і копійчаний засіб

Цей спосіб підходить і для незнімних ручок

Поверхня плити, на якій готуються різні смачні страви — хоч смажена рибка у фантастичному "кожушці", хоч млинці за простим рецептом без яєць та молока, — дуже швидко плита покривається липким жирним шаром. Найбільш уразливим місцем можна вважати ручки приладу, вони миттєво забруднюються та їх важко чистити через форму.

Як зазначає портал Astuce, якщо у господині є можливість зняти деталь, то вирішити проблему стає набагато простіше. Достатньо помістити пластикові кружечки в мильну воду, а потім протерти губкою і наліт легко забереться. Але якщо зняти ручки на плиті не виходить, у такій ситуації допоможе господарське мило.

Як відмити ручки на плиті від жиру

Попри те, що ці деталі неможливо зняти з плити, їх можна швидко та легко очистити від бруду. Замочування можна замінити нанесенням на них розчину, виготовленого з натертого господарського мила:

На літр гарячої рідини має припасти приблизно 50 грамів мильної "стружки".

Після нанесення приготовленого засобу на незнімну частину приладу потрібно почекати 3 хвилини.

Далі потрібно озброїтися кухонною губкою і пройтися нею по обробленим поверхням.

Якщо розчин не справляється з окремими ділянками, їх можна очистити ватним тампоном. Жирові відкладення легко видаляються і ручки плити знову стануть чистими.

Раніше ми розповідали, як за допомогою всього одного продукту, який на 200% є на кожній кухні, можна відбілити кухонні рушники. Цей спосіб скоротить ваші витрати, при цьому зовсім не доведеться вдихати пари відбілювача та псувати своє здоров’я.