Як повісити картини на стіну без вимірів: простий лайфхак на відео

Щоб картини мали гарний вигляд, між ними має бути однакова відстань

Картини можуть значно вплинути на загальну атмосферу і настрій приміщення. Якщо деякі предмети тільки псують інтер’єр, то картини є не тільки декоративним елементом, але й способом висловити індивідуальність та смак господарів.

Щоб створити цілісне враження, колірна гама картин повинна гармоніювати з іншими елементами інтер’єру. Нейтральні тони створять спокійну і заспокійливу обстановку, тоді як яскраві акценти додадуть енергії.

Розмір картини також відіграє важливу роль. Великі полотна можуть візуально збільшити простір, а маленькі картини створять затишок та інтимність. Telegram-канал "Ідеї та поради" запропонував зручний спосіб, як рівно повісити кілька рамок на стіну.

Як повісити картини однакового розміру – рівно без рівня

Для цього вам знадобиться газета, маркер та молоток. Йдеться про розвішування картин на обшиті гіпсокартоном стіни або інше покриття, в яке можна забити цвях або вкрутити невеликий шуруп. Якщо у вас стіни бетонні, то знадобиться ударний дриль або перфоратор, але сам метод підходить також:

Розстеліть газетний розворот на рівній поверхні.

поверхні. Розташуйте рамки на газеті, контролюючи, щоб вони були паралельно і перпендикулярно газетним колонкам. Розмітка сторінки візуально допоможе розмістити їх на однаковій відстані та однаковій висоті.

газетним колонкам. Розмітка сторінки візуально допоможе розмістити їх на однаковій відстані та однаковій висоті. Поставте позначку маркером чітко біля одного з верхніх кутів рамки, або правого або лівого.

з верхніх кутів рамки, або правого або лівого. Притулить газету до стіни та вбийте цвяхи у зазначених точках. Слідкуйте, щоб верхній край газети залишався паралельним лінії стелі.

Зніміть газету та розвісьте рамки.

Джерело відео: канал "Ідеї та поради"

Не зайвим буде нагадати, що вибір картини залежить від стилю. Класичній кімнаті додадуть елегантності та розкоші та матимуть гарний вигляд репродукції відомих художників. У сучасних інтер’єрах абстрактні або мінімалістичні твори можуть надати кімнаті сучасного та стильного вигляду.

Раніше ми розповідали, які речі не варто купувати до будинку. Серед багатьох предметів інтер’єру є такі, які можуть зіпсувати атмосферу і принести негатив.