Як повісити картини на стіну без вимірів: простий лайфхак на відео
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Щоб картини мали гарний вигляд, між ними має бути однакова відстань
Картини можуть значно вплинути на загальну атмосферу і настрій приміщення. Якщо деякі предмети тільки псують інтер’єр, то картини є не тільки декоративним елементом, але й способом висловити індивідуальність та смак господарів.
Щоб створити цілісне враження, колірна гама картин повинна гармоніювати з іншими елементами інтер’єру. Нейтральні тони створять спокійну і заспокійливу обстановку, тоді як яскраві акценти додадуть енергії.
Розмір картини також відіграє важливу роль. Великі полотна можуть візуально збільшити простір, а маленькі картини створять затишок та інтимність. Telegram-канал "Ідеї та поради" запропонував зручний спосіб, як рівно повісити кілька рамок на стіну.
Як повісити картини однакового розміру – рівно без рівня
Для цього вам знадобиться газета, маркер та молоток. Йдеться про розвішування картин на обшиті гіпсокартоном стіни або інше покриття, в яке можна забити цвях або вкрутити невеликий шуруп. Якщо у вас стіни бетонні, то знадобиться ударний дриль або перфоратор, але сам метод підходить також:
- Розстеліть газетний розворот на рівній поверхні.
- Розташуйте рамки на газеті, контролюючи, щоб вони були паралельно і перпендикулярно газетним колонкам. Розмітка сторінки візуально допоможе розмістити їх на однаковій відстані та однаковій висоті.
- Поставте позначку маркером чітко біля одного з верхніх кутів рамки, або правого або лівого.
- Притулить газету до стіни та вбийте цвяхи у зазначених точках. Слідкуйте, щоб верхній край газети залишався паралельним лінії стелі.
- Зніміть газету та розвісьте рамки.
Не зайвим буде нагадати, що вибір картини залежить від стилю. Класичній кімнаті додадуть елегантності та розкоші та матимуть гарний вигляд репродукції відомих художників. У сучасних інтер’єрах абстрактні або мінімалістичні твори можуть надати кімнаті сучасного та стильного вигляду.
Раніше ми розповідали, які речі не варто купувати до будинку. Серед багатьох предметів інтер’єру є такі, які можуть зіпсувати атмосферу і принести негатив.