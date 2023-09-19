Жодних заломів і м’ятої тканини: хитрощі, які дозволять випрати штори так, щоб вони не пом’ялися

Прання штор більше не буде проблемою.

Неминуче, але згодом штори затримують на собі пилюку і бруд, а це означає, що їх періодично потрібно чистити. Однак їхнє прання може викликати проблему, як зминання тканини. А прасування штор — це ще заняття. На щастя, знаючи кілька хитрощів, цього можна уникнути. Більш того, упорядкувати штори можна навіть не знімаючи їх з карниза.

Однак сьогодні говоримо саме про прання без заломів. Вибираючи правильні інструменти роботи та застосовуючи правильні поради, прання штор буде дуже легким і без прасування, пише портал santeplus. Ці поради допоможуть вам уникнути таких незручностей.

Як випрати штори в машині, щоб вони не пом’ялися

Періть штори поодинці

Коли справа доходить до штор, найкраще, що ви можете зробити, це виробити звичку прати їх, не додаючи інші речі. Просто покладіть у пральну машину максимум дві штори та портьєру.

Використовуйте правильні налаштування пральної машини

Якщо на тканині є стійкі плями, активуйте програму "Бавовна" та встановіть температуру прання 30°C або навіть оберіть холодну воду. Вам також необхідно мінімізувати цикл віджиму, утримуючись від додавання надто великої кількості мийного засобу. Таким чином, одного полоскання буде достатньо, щоб видалити залишки засобу для чищення.

Виймаючи їх, обов’язково просушіть, повісивши на свіжому повітрі. Так вони висохнуть дбайливо і без складок.

Раніше "Телеграф" писав, як відчистити пляму на оббивці дивану. Позбутися забруднення не так і складно, як може здатися на перший погляд.