Ще не все втрачено: як позбутися жирних плям на одязі, який не можна прати
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На щастя, в більшості випадків проблему жирної плями на вашому одязі, який не можна прати, вирішить будь-який засіб для миття посуду або навіть звичайний шампунь. Його слід нанести на пляму, змочивши ним чисту тканинну серветку. Приблизно через 30 хвилин потрібно обережно почистити пляму, а потім випрати як завжди.
Але що ж робити, якщо йдеться про делікатні тканини або такі речі, які зовсім не можна прати? Портал Astuce пропонує один простий лайфхак, який допоможе впоратися із цим завданням.
Як прибрати жирну пляму з одягу без прання
У такій ситуації можна використовувати звичайний крохмаль, який напевно є на кожній кухні.
Сам процес нескладний:
- Насипте в місткість невелику кількість крохмалю та підігрійте на вогні, не забуваючи постійно помішувати.
- Розстеліть рушник на рівній поверхні, щоб покласти брудний предмет одягу, та нанесіть гарячий крохмаль на пляму.
- Гарячий порошок пом’якшить жир і негайно вбере його.
Коли засіб охолоне, замініть його гарячим і продовжуйте так, поки пудра повністю не видалить жирні сліди.
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