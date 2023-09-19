Ще не все втрачено: як позбутися жирних плям на одязі, який не можна прати

Ніхто не застрахований від випадкового падіння шматка піци на сорочку

На щастя, в більшості випадків проблему жирної плями на вашому одязі, який не можна прати, вирішить будь-який засіб для миття посуду або навіть звичайний шампунь. Його слід нанести на пляму, змочивши ним чисту тканинну серветку. Приблизно через 30 хвилин потрібно обережно почистити пляму, а потім випрати як завжди.

Але що ж робити, якщо йдеться про делікатні тканини або такі речі, які зовсім не можна прати? Портал Astuce пропонує один простий лайфхак, який допоможе впоратися із цим завданням.

Як прибрати жирну пляму з одягу без прання

У такій ситуації можна використовувати звичайний крохмаль, який напевно є на кожній кухні.

Сам процес нескладний:

Насипте в місткість невелику кількість крохмалю та підігрійте на вогні, не забуваючи постійно помішувати.

Розстеліть рушник на рівній поверхні, щоб покласти брудний предмет одягу, та нанесіть гарячий крохмаль на пляму.

Гарячий порошок пом’якшить жир і негайно вбере його.

Коли засіб охолоне, замініть його гарячим і продовжуйте так, поки пудра повністю не видалить жирні сліди.

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