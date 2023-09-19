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Для чого зроблено трикутник на світшоті: про це мало хто замислюється

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Трикутник під комірцем зараз зустрічається рідше
Трикутник під комірцем зараз зустрічається рідше. Фото freepik.com

Раніше цей елемент одягу був дуже функціональним

У повсякденному одязі ми мало уваги звертаємо на деталі й навіть не замислюємося, навіщо на сорочці пришита петелька на спині, або для чого зроблені "погони" на плащі. Але насправді виявляється, що такі деталі часто зроблено не просто так і служать для зручності носіння.

Так, на класичній моделі світшота або толстовки часто можна побачити на комірі прошитий трикутник. На перший погляд, ця деталь здається простим декоративним елементом. І в сучасних моделях одягу найчастіше так воно і є. Але раніше цей трикутник виконував дуже важливу функцію.

Коли світшот використовувався виключно як спортивний одяг, трикутники нашивалися не лише під горловиною спереду, а й на спині. Ця деталь надавала коміру еластичність, його можна було легко натягнути через голову. У той самий час трикутник захищав горловину від розтягування. Але що дуже важливо, трикутник був виготовлений з рифленого матеріалу і дуже добре вбирав піт.

Для чого трикутник на свішоті та светрі
Трикутник під коміром має виконувати важливу функцію

Виробники сучасних світшотів не завжди додають трикутник у виріб. А якщо він і є, то виконаний з такої тканини, як і основний виріб і не має ніякої функціональності.

Раніше "Телеграф" розповідав, для чого призначена петля у візку для продуктів.

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#Одяг #Світшоти #Светр