Засалені плями на куртці зникнуть без сліду: достатньо використати один із цих простих засобів

Саме час привести куртки та пуховики у належний стан

З наближенням холодів варто згадати, в якому стані теплі речі. Особливою популярністю восени та взимку користуватимуться куртки, на рукавах та горловині яких часто утворюються засалені плями. Позбутися такого роду забруднень допоможе популярний засіб із косметички.

Винахідливі господині вигадали, як з розумом використовувати міцелярну воду в різних побутових ситуаціях. Виявляється, за допомогою цього засобу можна виводити плями на одязі.

Якщо ви помітили, що на куртці з’явилися засалені плями, візьміть ватяний диск, змочіть його міцелярною водою й протріть забруднення. Якщо плями не дуже в’їлися в тканину, вони зникнуть.

Якщо міцелярна вода не впорається із завданням, можна використовувати інший домашній засіб. Його компоненти точно є у кожному будинку.

Необхідно взяти 0,5 літра теплої води, 2 столові ложки оцту і 2 столові ложки солі. Добре перемішайте компоненти та утріть у плями. Залишіть засіб діяти як мінімум 20 хвилин. Потім змийте суміш під проточною водою. Після використання соди з оцтом верхній одяг потрібно випрати.

Крім того, від засмальцьованих плям добре допомагає будь-який рідкий засіб для миття посуду. Його потрібно нанести на забруднення, добре втерти у тканину за допомогою губки та залишити на 30 хвилин. Після цього випрати куртку як завжди.

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