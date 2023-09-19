Перегородки сяятимуть: спритний трюк очистить від нальоту душову кабіну
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Не поспішайте витрачати гроші на дорогу побутову хімію, навести лад у душовій кабіні допоможуть підручні засоби
У ванній кімнаті на багатьох поверхнях утворюється вапняний наліт. Забруднюється не тільки кран, а й перегородка душової кабіни, проте неприємність легко усувається.
Щоб очистити перегородку в душі від нальоту, скористайтеся вправним лайфхаком. Про це розповідає видання Express.
Щоб скло в душовій кабіні сяяло, вам знадобиться підручний засіб — звичайний оцет, який часто використовується при прибиранні будинку. Доступний продукт замінить дорогу побутову хімію із магазину.
Як очистити від нальоту скляну перегородку в душі:
- Змішайте в рівних частинах воду та оцет. Залийте суміш у розпилювач.
- Нанесіть засіб на душову перегородку, рідина повинна покривати всі скляні поверхні.
- Протріть скло бавовняною тканиною. Якщо стійкі плями не видаляються, нанесіть рідину на ганчірку і потріть уражену ділянку, намагаючись не пошкодити скло.
- Протріть поверхню гумовим скребком (ракелем), щоб видалити зайву воду.
- Акуратно відполіруйте тканиною з мікрофібри, скло засяє.
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