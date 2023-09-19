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Перегородки сяятимуть: спритний трюк очистить від нальоту душову кабіну

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Відмити скло в душі дуже просто Новина оновлена 19 вересня 2023, 17:53
Відмити скло в душі дуже просто. Фото Freepik

Не поспішайте витрачати гроші на дорогу побутову хімію, навести лад у душовій кабіні допоможуть підручні засоби

У ванній кімнаті на багатьох поверхнях утворюється вапняний наліт. Забруднюється не тільки кран, а й перегородка душової кабіни, проте неприємність легко усувається.

Щоб очистити перегородку в душі від нальоту, скористайтеся вправним лайфхаком. Про це розповідає видання Express.

Щоб скло в душовій кабіні сяяло, вам знадобиться підручний засіб — звичайний оцет, який часто використовується при прибиранні будинку. Доступний продукт замінить дорогу побутову хімію із магазину.

Як очистити від нальоту скляну перегородку в душі:

  1. Змішайте в рівних частинах воду та оцет. Залийте суміш у розпилювач.
  2. Нанесіть засіб на душову перегородку, рідина повинна покривати всі скляні поверхні.
  3. Протріть скло бавовняною тканиною. Якщо стійкі плями не видаляються, нанесіть рідину на ганчірку і потріть уражену ділянку, намагаючись не пошкодити скло.
  4. Протріть поверхню гумовим скребком (ракелем), щоб видалити зайву воду.
  5. Акуратно відполіруйте тканиною з мікрофібри, скло засяє.

Раніше "Телеграф" розповідав, що прибирання у ванній кімнаті включає очищення від плісняви. Приготувати сильний засіб проти грибка можна з підручних засобів.

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#Душова кабіна #Лайфхак