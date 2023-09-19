Чим відбілити міжплиткові шви у ванній: змішайте три підручні засоби

Очистити затирання у ванній кімнаті можна без агресивної хімії

Одне із забруднених місць у ванній кімнаті – шви між плиткою, але їм легко повернути білизну. Замість дорогої побутової хімії спробуйте використати саморобну суміш – потужний очисник.

Щоб очистити міжплиткові шви, скористайтеся простим та доступним лайфхаком. Про нього розповідає видання Express.

Так, для очищення затирання знадобляться підручні засоби, а саме одна склянка харчової соди, півсклянки перекису водню та одна столова ложка рідини для миття посуду. Харчова сода – безпечний дезодорант, м’який абразив і відбілювач, який відмиє шви без подряпин. Перекис водню висвітлить поверхню і спрацює м’якше, ніж оцет.

Отриманим розчином покрийте міжплиткові шви товстим шаром. Використовуйте спеціальну щітку для чищення затирання або стару зубну щітку. Вологою тканиною з мікрофібри втирайте суміш у поверхню. Залишіть засіб на 5 хвилин, а потім протріть чистою губкою. Шви між плиткою будуть ідеально чистими.

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