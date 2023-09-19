Павуки розбігаються від цього запаху: як відвадити від будинку восьминогих гостей

Позбутися павукоподібних можна без магазинних хімікатів

Осінні місяці в будинках з’являється більше небажаних гостей у вигляді всюдисущих павуків. Однак не поспішайте цькувати восьминогих паразитів репелентами, є ефективна натуральна альтернатива.

Щоб позбутися павуків у будинку, скористайтеся лайфхаком із лавандою. Ці "друзі" ненавидять сильний аромат рослини, пише Express.

Так, знахідкою у боротьбі з павуками стане ефірна олія лаванди. Через сильнодійні сполуки аромат цієї рослини неприємний для восьминогих "гостей". Будинок буде сповнений приємним запахом, а на павукоподібних не буде натяку, при цьому витрачати гроші на магазинні репеленти не доведеться.

Лаванду можна використовувати для відлякування павуків, незалежно від того, чи використовується вона у свічках, ароматичних паличках або ефірних оліях, оскільки всі ці предмети забезпечать сильний аромат. Застосовувати запах дуже просто: додайте 15-20 крапель лавандової олії в розпилювач, наповнений водою, і розбризкуйте розчин по всьому будинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як боротися із ще одним небажаним гостем у будинку. Щоб впоратися з міллю, спробуйте ефективний лайфхак із шкіркою цитрусових.