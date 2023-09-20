Чим натерти кран і раковину, щоб наліт відразу відпав: фантастичний трюк

Не поспішайте витрачати гроші на побутову хімію, є більш доступна та ефективна альтернатива

У ванній кімнаті домогосподарства часто стикаються з проблемою вапняного нальоту, страждає від цього і мийка на кухні. Однак очистити кран можна легко за допомогою одного фантастичного трюку.

Раковина і кран сяятимуть, якщо натерти їх особливими підручними засобами. Про ефективний лайфхак пише Mirror.

Так, кухонна мийка виблискуватиме, як і кран, якщо виконати просте очищення в кілька етапів. Що важливо, дорога побутова хімія з магазину вам не буде потрібна, є дієві та доступні альтернативи.

По-перше, намочіть тканину в невеликій кількості звичайного оцту, а потім оберніть нею вапняний наліт на крані (зазвичай відкладення накопичуються біля основи). Поки оцет робить свою роботу, потрібно приготувати пасту для чищення раковини. Для цього зробіть суміш із трьох інгредієнтів: солі, лимонного соку та невеликої кількості харчової соди.

Другий крок очищення раковини: нанесіть пасту на внутрішню частину мийки за допомогою ганчірки або губки для миття посуду. Ви також можете використовувати зубну щітку, щоб проникнути у важкодоступні місця. Змийте суміш із раковини, промийте чистою водою та кран. В результаті раковина буде ідеально чистою та блискучою, а кран – сяяти.

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