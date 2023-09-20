Жир та бруд зникнуть на очах: геніальний трюк без клопоту очистить духовку (відео)

Для чищення духовки не потрібно використовувати агресивну хімію, є відмінна натуральна альтернатива

Духова шафа може бути одним із найбільш забруднених приладів на кухні. Однак за допомогою підручних засобів ви з легкістю видалите жир з духовки, а також приберете залишки їжі, що пригоріла всередині.

Щоб очистити духовку, скористайтесь ефективним лайфхаком. Про це розповідає матеріал Mirror.

Геніальний трюк із содою та лимоном показала в ролику блогерка @mama_mila у TikTok. Жінка запевняє, що харчова сода зможе блискавично впоратися з жиром в духовці та зробити поверхні блискучими без особливих зусиль. Крім того, у відео використовується трюк із лимоном, який полегшує прибирання.

Як очистити духовку за допомогою харчової соди та лимона

Так, спочатку помістіть скибочки лимонів у воду, поставте ємність у духовку та нагрівайте близько 20 хвилин. Потім посипте духовку харчовою содою і за допомогою губки, змоченої в гарячій лимонній воді, акуратно утріть засіб.

Лимонна вода та харчова сода легко видаляють жир і бруд із поверхонь духовки. Ці засоби домашнього вжитку стануть чудовою альтернативою дорогій побутовій хімії.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відмити від жиру сковороду. Агресивні хімікати вам не знадобляться.