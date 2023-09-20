Краще за будь-який ароматизатор повітря: популярна приправа позбавить неприємного запаху в будинку

Лавровий лист має безліч корисних властивостей для нашого здоров’я та дома

Лавр – ароматична та лікарська рослина, що володіє безліччю корисних властивостей для здоров’я та дома. Цей кущ із сімейства лаврових широко використовується в кулінарії для надання аромату стравам та надання їм більш яскравого смаку. Але його можна використовувати й для інших цілей.

Завдяки своїм властивостям лавровий лист допомагає позбутися неприємного запаху і цілком може замінити покупні ароматизатори повітря.

Для того, щоб позбутись неприємних запахів потрібно покласти приправу в духовку.

Перед цим духовку необхідно очистити за допомогою миючого засобу, що знежирює. Викласти лавровий лист на пергаментний папір. Нагріти духовку до 150 градусів. Через 20 хвилин вимкнути духовку. Як тільки листя висохне, аромат, що випускається ними, усуне неприємні запахи з духовки й пошириться по всьому будинку.

Таким чином ви позбавите свій будинок від неприємних запахів.

Так само можна використовувати шкірку цитрусових. Тільки викладати її краще на фольгу та розігрівати духовку до 200 градусів.

Якщо потрібно освіжити повітря і позбутися неприємного запаху в кухонних шафках, достатньо помістити кілька лаврових листочків у блюдця і розставити їх по полицях.

Раніше "Телеграф" ділився порадами, як боротися з неприємним запахом у взутті.