Бездротова зарядка для телефонів стає швидшою - хто може нею скористатися

Розробники починають втілювати новий стандарт в моделях смартфонів

Бездротова зарядка для телефонів технологія відносно нова, однак вона набирає популярність з кожним роком використання. На відміну від звичайної зарядки вона дуже зручна — телефон можна просто покласти на зарядну станцію і він почне заряджатися. Серед плюсів бездротової зарядки виділяють також сумісність з різними типами приладів, наприклад телефон та планшет можна заряджати одною зарядкою, а також менший знос роз’єму.

Та технологія все ж таки не стоїть на місці й наразі існує вже два стандарти бездротової зарядки. Qi — перше покоління бездротових зарядок дуже різнилися по потужності. Деякі варіанти могли у швидкості заряду поступатися звичайним дротам. Qi2 розробив Консорціумом бездротової мережі (WPC). У порівнянні з першими зарядками, розв'язали питання падінь телефонів з платформ додавши магніти. Також заявляється, що новий стандарт дозволить заряджати телефон швидше.

Однак не всі смартфони підтримують навіть просту бездротову зарядку. Визначитися із тим, чи підтримує телефон таку технологію та яку саме потужність можуть характеристики, там має бути це зазначене. Подивитись їх можна на сайті виробника. Оскільки технологія достатньо нова, то мова йде про сучасні смартфони.

Серед марок, представлених в Україні бездротова зарядка є у Samsung (серед інших Galaxy S20, Note 5), Huawei (серія Mate), Xiaomi (Xiaomi Mi Mix 3, Mi 9 і новіші), BlackBerry, Google та інші. У компанії Apple свої розробки. Безпровідну технологію мають підтримувати моделі з часів iPhone 8.

Раніше "Телеграф" розповідав, що часте розряджання телефона нижче 20% може спричинити проблеми із батареєю. Зниження заряду до 0 — одна з п’яти популярних помилок при зарядці телефона.