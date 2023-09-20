Білий бюстгальтер залишиться таким же білим: хитрощі, як відбілити пожовклу білизну

Не носіть темний одяг з білою нижньою білизною, щоб вона не вицвіла

Елегантна біла спідня білизна незамінна в гардеробі кожної жінки. Єдиний великий недолік білої спідньої білизни: вона має властивість швидко бруднитися, ставати сірою або жовтою. На щастя, є кілька порад, які допоможуть повернути йому первісний блиск !

Ділимося хитрими методами, які допоможуть повернути пожовклому бюстгальтеру білизну. Виглядатиме як новий він буде за допомогою солі, соди та оцту, пише портал santeplus.

Як відбілити пожовклий бюстгальтер

Оцет

Оцет відмінно підходить для чищення, видалення плям та відбілювання делікатної білизни. Він не дає тендітному одязі стати грубим, усуває неприємні запахи та знищує всі бактерії. Змішайте 1/2 склянки оцту із звичайною порцією засобу для делікатного прання. Зануріть бюстгальтер у розчин і залиште на кілька годин. Ретельно промийте. Ваша білизна буде чистою та блискучою!

Харчова сода

Цей натуральний порошок відомий своєю очищаючою, дезінфікуючою, знежирюючою, відбілюючою та дезодоруючою дією. Цей засіб позбавляє стійких плям. Додайте 1/2 склянки харчової соди за звичайного способу прання у поєднанні з делікатним пральним порошком. Залишіть бюстгальтер у розчині на кілька годин, перш ніж добре його промити.

Сіль

Сіль — цінний природний інгредієнт для видалення стійких жовтих плям, викликаних брудом і потом. У літр холодної води додайте 2 столові ложки солі та 2 столові ложки соди. Добре перемішайте, щоб видалити грудочки. Потім замочіть бюстгальтер у цьому розчині на 1-2 години. Потім промийте його холодною водою і випрайте як завжди.

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