Білий бюстгальтер залишиться таким же білим: хитрощі, як відбілити пожовклу білизну
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Не носіть темний одяг з білою нижньою білизною, щоб вона не вицвіла
Елегантна біла спідня білизна незамінна в гардеробі кожної жінки. Єдиний великий недолік білої спідньої білизни: вона має властивість швидко бруднитися, ставати сірою або жовтою. На щастя, є кілька порад, які допоможуть повернути йому первісний блиск !
Ділимося хитрими методами, які допоможуть повернути пожовклому бюстгальтеру білизну. Виглядатиме як новий він буде за допомогою солі, соди та оцту, пише портал santeplus.
Як відбілити пожовклий бюстгальтер
- Оцет
Оцет відмінно підходить для чищення, видалення плям та відбілювання делікатної білизни. Він не дає тендітному одязі стати грубим, усуває неприємні запахи та знищує всі бактерії. Змішайте 1/2 склянки оцту із звичайною порцією засобу для делікатного прання. Зануріть бюстгальтер у розчин і залиште на кілька годин. Ретельно промийте. Ваша білизна буде чистою та блискучою!
- Харчова сода
Цей натуральний порошок відомий своєю очищаючою, дезінфікуючою, знежирюючою, відбілюючою та дезодоруючою дією. Цей засіб позбавляє стійких плям. Додайте 1/2 склянки харчової соди за звичайного способу прання у поєднанні з делікатним пральним порошком. Залишіть бюстгальтер у розчині на кілька годин, перш ніж добре його промити.
- Сіль
Сіль — цінний природний інгредієнт для видалення стійких жовтих плям, викликаних брудом і потом. У літр холодної води додайте 2 столові ложки солі та 2 столові ложки соди. Добре перемішайте, щоб видалити грудочки. Потім замочіть бюстгальтер у цьому розчині на 1-2 години. Потім промийте його холодною водою і випрайте як завжди.
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