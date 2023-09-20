Частіше, ніж здається: як часто потрібно прати піжаму

Експерт з гігієни розповіла, коли потрібно прати піжаму

Піжама — не той одяг, де часто з’являються видимі забруднення. Але це не означає, що вона не вимагає частого прання. Саме навпаки, піжаму необхідно прати набагато частіше, ніж здається.

Експерт з гігієни звертає увагу на тому, що натуральні жири тіла, піт, мертві клітини шкіри, бактерії та косметика для тіла протягом ночі збираються на піжамі. Постійний контакт шкіри з брудним одягом згодом може спричинити подразнення та інші проблеми.

Рекомендується прати піжаму від одного до трьох разів на тиждень. Якщо у вас сильне потовиділення, краще прати піжаму після кожної проведеної в ній ночі.

Накопичений на піжамі піт може стати благодатним середовищем для бактерій та грибків. До того ж це призводить до появи неприємного запаху.

Також на піжамі можуть накопичуватися алергени як пилові кліщі та лупа свійських тварин. Вони можуть дратувати вашу шкіру, викликати чхання та нежить.

Випрану піжаму необхідно добре висушити на свіжому повітрі, або в сушильній машині. Зберігати її краще в ящику комода чи шафи, а не під подушкою.

Так само часто, як і піжаму, необхідно прати рушники, сукні, спідниці та джемпери. У той час як спідня білизна й колготи потребують щоденного прання.

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