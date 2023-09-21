Ви неправильно перете махрові рушники: 2 нюанси, про які слід знати

Поверніть рушникам їх початкові м’якість та пухнастість

Буває так, що махрові рушники, які ви придбали, більше не такі м’які та пухнасті, як були при покупці, вони стали жорсткими та менш приємними на дотик. Це пов’язано з неправильним способом прання. Однак не слід засмучуватися, адже є ефективний метод, який поверне вашим рушникам їхню первісну м’якість і пишність.

Щоб уникнути необхідності пошуку нових махрових рушників, можна вдатися до однієї простої поради, яка поверне їм початковий стан. Все, що вам знадобиться, це оцет та тенісні м’ячі, пише prostoway.

Як прати махрові рушники: 2 важливі моменти

Замість використання прального порошку варто застосовувати гель для прання, що відчутно покращить результати прання і збереже м’якість тканин. Для покращення якості прання можна покласти кілька тенісних м’ячиків у пральну машину під час процесу. Замість звичайного кондиціонера додайте трохи оцту у відсік для кондиціонера. Прати треба за температури 40 або 60 градусів.

Раніше ми писали, у чому замочувати рушники перед пранням. Швидкий та простий спосіб.