Скатертина буде бездоганно чистою: як вивести з неї будь-яку пляму

Плями на скатертині після застілля можна видалити за допомогою народних засобів

Скатертина — незамінний атрибут затишної кухні. Але зазвичай після застілля на них залишаються плями від олії чи соусу, червоного вина, кави чи інших продуктів та напоїв.

Видалення сильних плям може здатися складним і навіть нездійсненним завданням. Але насправді з ними легко впоратися, якщо використати засоби з повсякденного вжитку.

Як видалити плями від червоного вина

Під час застілля може статися так, що хтось проллє вино на скатертину. Вивести таку пляму допоможе піна для гоління та сода.

Спочатку промокніть (ніколи не тріть!) пляму вологою ганчіркою, щоб увібрати надлишки. Нанесіть на уражену ділянку піну для гоління, акуратно промокніть й залиште на 30 хвилин. Після 30 хвилин завантажте скатертину в пральну машинку з ½ склянки харчової соди.

Чим більше часу минуло з моменту появи плями, тим важче її видалити. Тому приступайте до його видалення якнайшвидше.

Як видалити плями від кави

Щоб пролита кава не зіпсувала скатертину і ваш настрій, налийте на уражену ділянку рідину для миття посуду і посипте її харчовою содою (використовуйте сито, щоб не було грудочок). Переконайтеся, що поверхня плями покрита.

Залишіть на 30 хвилин, потім змийте засіб під проточною водою і виперіть скатертину. За потреби повторіть процедуру кілька разів.

Як видалити масляні та жирові плями

Одна з найбільш поширених плям на столовій білизні виникає через попадання оливкової олії або жиру.

Найкращий спосіб видалити масляну пляму – використовувати кукурудзяний крохмаль або харчову соду. Рясно нанесіть суху порошкоподібну речовину на пляму і дайте їй час застигнути - від 30 хвилин до години. Як тільки пляма вбереться, струсіть порошок. Замочіть скатертину у гарячій воді з додаванням засобу для миття посуду на годину. Після цього виперіть скатертину як завжди.

Як видалити свічковий віск

Свічки на столі надають атмосфері затишку та романтики. А от у плямах воску на скатертині нічого романтичного немає. Дайте воску затвердіти, перш ніж намагатись його видалити. Щоб прискорити процес, киньте скатертину в морозильну камеру — заморожений віск ще крихкіший і його легше видалити. Коли віск повністю затвердіє, обережно зніміть його тупим ножем.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим видалити засмальцьовані плями з курток та пальто.