Не витрачайте гроші на салон, насолоджуйтесь вдома: як влаштувати SPA у своїй ванній

Головне — настрій та продумана до дрібниць підготовка

Влаштувати спа-ванну в домашніх умовах може бути чудовим способом подбати про себе або розслабитись після важкого робочого дня. Щоправда, якщо ви забобонні, то для цього підходить не будь-який час — вважається, що є дні, коли не можна мити голову.

Як влаштувати СПА-день вдома — підготовка

Ось кілька кроків, які допоможуть вам створити затишну атмосферу розслаблення SPA у ванній кімнаті:

Якщо це можливо, приглушіть освітлення або розставте на рівних поверхнях свічки , можна ароматичні. Подбайте про підставки, на які стікатиме віск.

, можна ароматичні. Подбайте про підставки, на які стікатиме віск. Підготуйте ароматичні олії або сіль для ванни, щоб створити приємний аромат. Наприклад, лаванда, евкаліпт та троянда є популярними виборами для ароматерапії.

або сіль для ванни, щоб створити приємний аромат. Наприклад, лаванда, евкаліпт та троянда є популярними виборами для ароматерапії. Увімкніть заспокійливу музику. Це можуть бути звуки природи , лісу чи води, медитативні треки для створення відповідної атмосфери. Укладіть на підлогу тканинний килимок.

, лісу чи води, медитативні треки для створення відповідної атмосфери. Укладіть на підлогу тканинний килимок. Переконайтеся, що у ванній кімнаті є м’які рушники. Принесіть затишний халат, щоби продовжити відчуття комфорту після процедур.

І розставте на відстані витягнутої руки всі засоби, які ви маєте намір використати. Немає нічого гіршого, ніж у процесі вибиратися з ванни за тюбиком, який залишився в іншому місці.

Які спа-процедури можна робити вдома — поради

Для початку потрібно прийняти душ, щоб змити зі шкіри та волосся природний жир і піт. Тіло має бути чистим для досягнення максимального ефекту.

Далі у програмі:

скраб для тіла;

пілінг шкіри обличчя;

омивання теплим душем;

ванна для розслаблення з морською сіллю, ароматичним гелем, молочком, травами — на ваш вибір (температура повинна бути комфортною для вас, не гарячою та не холодною);

маски на обличчя та волосся — використовуйте маску для обличчя, щоб освіжити шкіру, і маску, що зміцнює, або засіб для зволоження волосся.

Дайте собі достатньо часу для розслаблення у воді. Спробуйте медитацію чи глибоке повільне дихання, щоб зняти стрес. Ви також можете принести з собою у ванну книгу або журнал для читання. Категорично не рекомендується брати з собою телефон, відключіть звук та залиште його в іншій кімнаті – ваше завдання повністю відключитися від реальності на цей час.

Після прийняття ванни обережно висушіть себе м’яким рушником і нанесіть зволожувальний крем або лосьйон на шкіру. Подбайте про себе, випийте склянку води, щоб заповнити втрату рідини.

Також є така процедура як обгортання. Портал lifehacker розповів, як зробити обгортання в домашніх умовах – для цього потрібно:

у пропорції 1:3 розвести оцет (білий або яблучний) із водою;

розвести оцет (білий або яблучний) із водою; змочити їм вафельні рушники чи марлю;

попередньо очищені та розігріті легким масажем проблемні місця обернути рушниками та харчовою або косметичною плівкою на дві години.

Не робіть на шкірі з висипаннями, ранками чи іншими ушкодженнями. Після цієї процедури необхідно обов’язково заповнити запас рідини в організмі.

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