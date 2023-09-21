Миші не переносять цей запах: як позбутися гризунів

Доступний засіб, який допоможе прогнати мишей з дому

З настанням холодів частішають випадки, коли до будинку проникають непрохані гості – миші. Вони починають селитися не тільки в льохах, підвалах і на горищах, а й безпосередньо в житлових кімнатах. Ці маленькі гризуни завдають шкоди житлу та здоров’ю людини. При виявленні мишей у будинку необхідно терміново проганяти їх.

Для позбавлення від мишей не обов’язково купувати в магазині якісь отрути та мишоловки. Впоратися з цим завданням допоможе засіб, що широко використовується в побуті — оцет.

Звичайний столовий оцет є на кожній кухні. Використовувати його проти мишей дуже просто. Налийте засіб у невеликі ємності та розставте їх по кутах приміщень, де ви бачили гризунів. Але слідкуйте за тим, щоб діти та домашні тварини не дісталися оцту.

Або можна застосувати яблучний оцет. Його необхідно розпорошити по периметру будинку та особливо у місцях, де з’являються гризуни. За місяць процедуру варто повторити.

Секрет цього методу у тому, що миші не переносять різкі запахи. Почувши оцет вони заберуться подалі від цього місця.

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