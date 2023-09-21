Навіть найстрашніший жир зійде: чим відмити кахель на кухні

За допомогою цих засобів вийде швидко та без проблем відмити брудні поверхні

Найчастіше на кухнях у зоні робочої поверхні та плити роблять фартух із кахельної плитки. Саме на цій поверхні накопичується дуже багато жиру, який швидко застигає і важко видаляється.

Від сильних забруднень часто застосовують покупну хімію та металеві мочалки. Але є натуральні засоби, які ефективно розчиняють жир і не шкодять ні поверхні, ні шкірі рук.

Для видалення жиру з кахельного фартуха знадобиться гірчичний порошок. Засіб потрібно змішати з невеликою кількістю води. Суміш за консистенцією має нагадувати пасту чи густу сметану.

Нанесіть засіб на забруднення і почекайте. Потім потріть губкою і змийте водою. Слідкуйте за тим, щоб гірчиця не засохла.

Не менш ефективно видалить старий жир зі стін суміш із соди, лимонної кислоти та крохмалю. Склянку харчової соди, стільки ж картопляного крохмалю та п’ять столових ложок лимонної кислоти необхідно змішати.

Перед прибиранням невелику кількість отриманого порошку потрібно змішати з водою до густої кашки. Отриманий засіб потрібно нанести на забруднення та залишити на годину, а потім протерти губкою та змити водою.

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