Щоб пахнув лише їжею: як прибрати неприємний запах із холодильника

Позбутися сторонніх запахів у холодильнику допоможуть прості, але дієві засоби

Навіть при постійному прибиранні і догляді за холодильником у ньому можуть час від часу виникати неприємні запахи. Таке здебільшого трапляється через те, що їжа довго стоїть без кришки. Особливо це стосується таких продуктів, як риба, м’ясо чи молочка.

Позбутися сторонніх запахів у холодильнику допоможуть прості, але дієві засоби. Як пише news24.in.ua, для прибирання у холодильнику можна скористатися кавою, содою, оцтом та іншими речовинами, які точно є на кожній кухні.

Кава

Кава має чудовий абсорбуючий ефект, який допоможе боротися з неприємними запахами. Просто покладіть на тарілку кілька ложок меленої кави, або зробіть невеликий полотняний мішечок з кавою, і залиште у холодильнику.

Сода

Поставте у холодильник склянку з содою на кілька годин, можна залишити на ніч. Сода не лише прибере посторонні запахи, але і знищить бактерії, які їх викликають.

Перець

Чорний мелений перець також можна використовувати для боротьби з неприємними запахами. Насипте кілька ложок перцю у тканинний мішечок і покладіть у холодильник. Це очистить його від запаху і бактерій, а також подарує приємний аромат самого перцю.

Сіль

Сіль, як і перець, і сода абсорбує неприємні запахи. Достатньо всього лише покласти її в невеличку миску і відправити у холодильник.

Оцет

Щоб очистити холодильник від запахів і надати йому свіжості, застосовуйте оцет. Змочіть у ньому губку і протріть усі поверхні вашого холодильника. Тоді там буде пахнути лише їжею, без сторонніх запахів.

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