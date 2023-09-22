Як вивести сліди від жуйки майонезом: дивовижні способи відіпрати стійкі забруднення

Забудьте про зіскрібання стійких плям, щоб не пошкодити улюблений одяг

Жувальна гумка, лак для нігтів та інші косметичні продукти можуть залишати стійкі плями на вашому одязі, які досить складно випрати. Не поспішайте позбавлятися своїх улюблених речей. Так само, як і при видаленні слідів поту, можна користуватися доступними засобами.

Порадами, які можуть допомогти позбавитися стійких плям на вашому улюбленому одязі, поділилися у виданні express. Вам знадобляться такі натуральні компоненти, як майонез, лимонний сік та спирт. Жодної "хімії".

Як вивести сліди від жуйки майонезом

Для речей, пофарбованих у темні тони, можна застосувати майонез. Процедура дуже проста: нанесіть невелику кількість майонезу на тканину, а потім м’яко потріть і жуйка легко відійде.

Як альтернативу можна використовувати лимонний сік. Для цього занурте одяг у лимонний сік і, використовуючи ніж із тупим лезом, видаліть надлишки жувальної гумки. Після цього відразу ж помістіть одяг у пральну машину.

Як вивести з одягу лак для нігтів

Видаліть надлишок лаку для нігтів, використовуючи тупий край ложки. Потім промокніть уражену область тканиною та спиртом. Після цього видаліть залишки, акуратно протираючи одяг за допомогою мила та теплої води, і лише після цього відправте у пральну машину.

Раніше ми писали, у чому замочувати рушники перед пранням. Швидкий та простий спосіб.