Вікна не "плакатимуть": як зробити замінник осушувача повітря

Прості способи позбутися вологи на вікнах

Поява крапель води на вікні всередині квартири завдає маси незручностей господарям житла. З цією проблемою найчастіше доводиться стикатися в осінньо-зимовий період. Поява конденсату нормальний процес, але він може призвести до виникнення цвілі в будинку.

Найголовніша причина того, що вікна починають "плакати" — різниця температур. Поверхня вікна остигає і пара починає конденсуватися на ній. Погіршують явище рослини на підвіконні та рух повітря.

Регулярне провітрювання та витяжка скоротять появу конденсату на вікнах. Також потрібно перестати сушити білизну у квартирі.

В ідеалі також зменшити вологість у квартирі. З цим впорається осушувач повітря. Але його можна замінити й саморобним засобом.

Для саморобного осушувача повітря знадобляться сода, сіль та марля. Сухі компоненти потрібно змішати. Суміш слід висипати в марлю, загорнути її та покласти в контейнер. А вже контейнер поставити на підвіконня.

Сіль та сода є природними поглиначами вологи та зменшать скупчення конденсату на вікнах.

Раніше "Телеграф" ділився способами, як закип’ятити воду без світла та газу.