Щоб запах не збивав із ніг: просто насипте в кухонну раковину ці підручні засоби

Якщо з вашої мийки розноситься неприємний запах, допоможуть прості "бабусині" поради

Чому може бути запах із раковини на кухні – небажані аромати з’являються звідти з кількох причин. Це може бути як засмічення в сифоні, так і нерегулярне використання мийки, деформація гофри, або якщо сусіди встановили заглушки та раковина "булькає". Прибирання в кухні зазвичай не є улюбленою справою, особливо коли потрібно відмити ручки на газовій плиті, а ще коли в повітрі витає неприємний запах…

У такому разі портал news24.in.ua рекомендує спостерігати за роботою мийки, щоб знайти корінь проблеми. Можливо, у вас забився сифон і після його очищення все прийде до ладу.

Як позбутися запаху в кухонній мийці

Якщо сифон промитий, пошкоджень на гофрі немає, а мийка все одно виділяє неприємний запах, рекомендується спробувати такі "бабусині" способи:

Насипте в злив лимонну кислоту (1 пакет) і залийте гарячою водою (1/2 склянки). Зачекайте 15-20 хвилин та промийте впродовж 3-5 хвилин проточною водою кімнатної температури.

та промийте впродовж 3-5 хвилин проточною водою кімнатної температури. Засипте в отвір харчову соду (дві столові ложки) та залийте білий оцет (1 склянка). Закоркуйте злив губкою або ганчіркою і зачекайте 10 хвилин , потім промийте гарячою водою.

, потім промийте гарячою водою. Змішайте у співвідношенні 1:1 соду та кам’яну сіль, висипте в злив. Через 30 хвилин залийте склянкою окропу.

залийте склянкою окропу. У злив насипте сіль (1 склянку) і залийте окропом (1,5 склянки). Через три години промийте гарячою водою протягом 5 хвилин.

Крім підручних засобів, ви можете прибрати неприємний запах із кухонної раковини за допомогою призначених для цього хімічних засобів. Вони також усувають засмічення, яке найчастіше є причиною цієї проблеми.

Раніше ми розповідали, чим відбілити рушник у домашніх умовах. Такий ощадливий лайфхак сподобається кожному!