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Чому багато господинь натирають сковороду сіллю: дивовижна хитрість

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Сковорідка буде тепер як нова Новина оновлена 22 вересня 2023, 20:00
Сковорідка буде тепер як нова. Фото steaklovers.menu

Такий елементарний лайфхак допоможе очистити посуд за кілька хвилин

При митті посуду ви можете скористатися доступними засобами, які вже є у вас в кухонній шафі. Замість звичайного мийного засобу можна використовувати альтернативні натуральні продукти. Якщо вам потрібно видалити залишки їжі, що пригоріли, зі сковорідки, існує ефективне рішення.

Багато продуктів можуть надати велику допомогу при прибиранні оселі. Наприклад, сіль ідеально підходить для успішного очищення сковорідок, що пригоріли. Про це пише express.

Як очистити нагар на сковороді сіллю

  1. Занурте сковороду в гарячу воду.
  2. Поступово розподіліть сіль по її поверхні, особливо приділяючи увагу обгорілим ділянкам.
  3. Після цього ретельно промийте сковороду, щоб видалити сіль.

До речі, якщо ні мийні засоби, ні жорсткі щітки не можуть позбавити сковороду старого багаторічного нагару, спробуйте корисний спосіб з кока-колою. Він підходить для видалення стійких і буквально кам’яних відкладень з посуду.

Раніше "Телеграф" писав, як підготувати нову сковороду до використання. Одну процедуру необхідно здійснити одразу після покупки кухонного начиння.

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#Сіль #Сковорода #Сковорідка