Їх ще можна врятувати: топ-4 способи повернути стерильний білий колір вашим шкарпеткам

Розповідаємо, як відбілити речі, що посіріли, натуральними засобами

Білі шкарпетки, безумовно, надають вашому образу свіжості. Це класика спортивного стилю, яка ідеально поєднується практично з будь-яким взуттям. Але за всією цією привабливістю стоїть одна невелика складність — білі шкарпетки схильні швидко бруднитися і втрачати свою первісну білизну.

Однак поспішати позбавлятися їх не варто, зазначає news24.in.ua. Портал пропонує кілька порад і хитрощів, які допоможуть вам повернути білизну і красу білих шкарпеток, роблячи їх такими ж яскравими, як у день покупки.

Чим відбілити білі шкарпетки?

Чотири найпопулярніші способи, як відбілити білі шкарпетки в домашніх умовах:

Використовуйте перекис водню . Він працює не тільки як дезінфекційний засіб при пошкодженнях шкіри, але і як відбілювальна речовина для брудних тканин. Для застосування потрібно розвести одну ложку перекису водню у трьох літрах води та замочити шкарпетки у цьому розчині на кілька годин. Після цього перекласти в пральну машину і випрати як завжди.

. Він працює не тільки як дезінфекційний засіб при пошкодженнях шкіри, але і як відбілювальна речовина для брудних тканин. Для застосування потрібно розвести одну ложку перекису водню у трьох літрах води та замочити шкарпетки у цьому розчині на кілька годин. Після цього перекласти в пральну машину і випрати як завжди. Другий метод — застосувати звичайну кухонну сіль , яка знайдеться на кожній кухні. Практика показала, що для досягнення максимального ефекту потрібно розчинити щонайменше одну столову ложку солі в одному літрі води. Знову замочуємо на пару годин, після цього перемо. Так, це допомагає повернути їм білий колір!

, яка знайдеться на кожній кухні. Практика показала, що для досягнення максимального ефекту потрібно розчинити щонайменше одну столову ложку солі в одному літрі води. Знову замочуємо на пару годин, після цього перемо. Так, це допомагає повернути їм білий колір! Ще один найпопулярніший спосіб — це використовувати лимонний сік. Змішайте сік одного лимона з теплою водою у невеликій мисці. Замочіть у цій суміші ваші шкарпетки, витримайте їх там належний час, після чого виперіть. Яскравість білого кольору повернеться, ви одразу помітите різницю.

Речовиною, що діє в четвертому популярному методі, є звичайна харчова сода. Змішайте в мисці соду з водою до консистенції пасти, натріть цією сумішшю особливо проблемні місця (наприклад, пальці та п’яти). Залишіть на 10 хвилин, після чого долийте гарячої води та замочіть шкарпетки повністю. Далі, як завжди — виперіть і висушіть, нічого складного.

Раніше ми розповідали, чим відбілити рушник у домашніх умовах без відбілювача. Такий економний лайфхак припаде до душі кожному.