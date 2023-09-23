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Їх ще можна врятувати: топ-4 способи повернути стерильний білий колір вашим шкарпеткам

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
Дата публікації
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Автор
Білі шкарпетки ідеально виглядають на тренуваннях Новина оновлена 23 вересня 2023, 09:34
Білі шкарпетки ідеально виглядають на тренуваннях. Фото Freepik

Розповідаємо, як відбілити речі, що посіріли, натуральними засобами

Білі шкарпетки, безумовно, надають вашому образу свіжості. Це класика спортивного стилю, яка ідеально поєднується практично з будь-яким взуттям. Але за всією цією привабливістю стоїть одна невелика складність — білі шкарпетки схильні швидко бруднитися і втрачати свою первісну білизну.

Однак поспішати позбавлятися їх не варто, зазначає news24.in.ua. Портал пропонує кілька порад і хитрощів, які допоможуть вам повернути білизну і красу білих шкарпеток, роблячи їх такими ж яскравими, як у день покупки.

Чим відбілити білі шкарпетки?

Чотири найпопулярніші способи, як відбілити білі шкарпетки в домашніх умовах:

  • Використовуйте перекис водню. Він працює не тільки як дезінфекційний засіб при пошкодженнях шкіри, але і як відбілювальна речовина для брудних тканин. Для застосування потрібно розвести одну ложку перекису водню у трьох літрах води та замочити шкарпетки у цьому розчині на кілька годин. Після цього перекласти в пральну машину і випрати як завжди.
  • Другий метод — застосувати звичайну кухонну сіль, яка знайдеться на кожній кухні. Практика показала, що для досягнення максимального ефекту потрібно розчинити щонайменше одну столову ложку солі в одному літрі води. Знову замочуємо на пару годин, після цього перемо. Так, це допомагає повернути їм білий колір!
  • Ще один найпопулярніший спосіб — це використовувати лимонний сік. Змішайте сік одного лимона з теплою водою у невеликій мисці. Замочіть у цій суміші ваші шкарпетки, витримайте їх там належний час, після чого виперіть. Яскравість білого кольору повернеться, ви одразу помітите різницю.

Речовиною, що діє в четвертому популярному методі, є звичайна харчова сода. Змішайте в мисці соду з водою до консистенції пасти, натріть цією сумішшю особливо проблемні місця (наприклад, пальці та п’яти). Залишіть на 10 хвилин, після чого долийте гарячої води та замочіть шкарпетки повністю. Далі, як завжди — виперіть і висушіть, нічого складного.

Раніше ми розповідали, чим відбілити рушник у домашніх умовах без відбілювача. Такий економний лайфхак припаде до душі кожному.

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#Прання #Лайфхак