Позбудьтеся цвілі у ванній за допомогою простих інгредієнтів, які є у вас вдома
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Не забувайте час від часу провітрювати ванну кімнату
Ванна кімната – це одне із центральних місць будинку, де чистота має дуже важливе значення. Але, на жаль, бруд має властивість підступно накопичуватися в туалетах, раковинах і душах, яка потім перетворюється на плісняву.
Тому важливо знати, як цю проблему усунути, пише портал santeplus. І сьогодні ми хочемо поділитися з вами простою, ефективною і, перш за все, недорогою порадою з прибирання.
Як позбутися цвілі у ванній
Якщо ви хочете очистити ванну без використання хімікатів, харчова сода і оцет як і раніше будуть ідеальним рішенням. Вилийте ці продукти в пластикову пляшку і сильно струсіть, доки вони добре не перемішаються. Потім нанесіть розчин на ділянки душу, де чітко видно плісняву, і зачекайте близько тридцяти хвилин, щоб він подіяв.
Після цього щіткою потріть поверхню, промийте теплою водою і висушіть все чистою ганчіркою.
Раніше "Телеграф" розповідав, що допоможуть із вогкістю та високим рівнем вологи в будинку особливі кімнатні рослини. Якщо розмістити ці квіти в кімнаті, вони запобігають цвілі.