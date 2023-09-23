Позбудьтеся цвілі у ванній за допомогою простих інгредієнтів, які є у вас вдома

Не забувайте час від часу провітрювати ванну кімнату

Ванна кімната – це одне із центральних місць будинку, де чистота має дуже важливе значення. Але, на жаль, бруд має властивість підступно накопичуватися в туалетах, раковинах і душах, яка потім перетворюється на плісняву.

Тому важливо знати, як цю проблему усунути, пише портал santeplus. І сьогодні ми хочемо поділитися з вами простою, ефективною і, перш за все, недорогою порадою з прибирання.

Як позбутися цвілі у ванній

Якщо ви хочете очистити ванну без використання хімікатів, харчова сода і оцет як і раніше будуть ідеальним рішенням. Вилийте ці продукти в пластикову пляшку і сильно струсіть, доки вони добре не перемішаються. Потім нанесіть розчин на ділянки душу, де чітко видно плісняву, і зачекайте близько тридцяти хвилин, щоб він подіяв.

Після цього щіткою потріть поверхню, промийте теплою водою і висушіть все чистою ганчіркою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що допоможуть із вогкістю та високим рівнем вологи в будинку особливі кімнатні рослини. Якщо розмістити ці квіти в кімнаті, вони запобігають цвілі.