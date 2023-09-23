Для чого насправді потрібний третій відсік у пральній машині: куди правильно сипати порошок

Багато хто навіть не підозрює, як користуватися додатковим відсіком у пральній машині

Пральна машина стала незамінним предметом у кожному будинку. Вона значно допомагає економити час та сили на прання. Попри те, що ця техніка максимально проста в користуванні, далеко не всі знають про всі її функції.

Наприклад, мало хто думає про те, для чого в лотку пральної машини зроблено цілих три секції. Одна зазвичай зайнята порошком, друга — кондиціонером для білизни, а третя часто не використовується.

Зазвичай лоток, призначений для миючих засобів, розташовується з лівого боку передньої частини корпусу пральної машини. Усередині нього є три відсіки, які позначені символами I, II та квіткою.

Для прання дуже брудних речей у пральних машинках є цикл попереднього прання. По суті, це ще одне прання білизни до циклу основного прання. У цьому випадку порошок або гель потрібно додавати до секції лотка, яка зазвичай позначена цифрою 1 або I.

Але варто знати, що попереднє прання призначене тільки для дуже брудної білизни. У більшості випадків це марна трата часу, грошей, енергії та миючих засобів, оскільки сучасні порошки та рідини досить ефективні й без попереднього прання.

При основному пранні порошок або гель слід додавати у відсік, який зазвичай позначений знаком ІІ. У цей відсік слід насипати також засіб для видалення плям.

І, нарешті, у відсік, який маркований квіткою або III, потрібно наливати кондиціонер для ополіскування.

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