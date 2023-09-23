Запах цигарок зникне миттєво: як прибрати неприємний аромат горілкою

Вам не знадобиться прання, а всього 5 хвилин часу

Цигарки мають одну досить неприємну властивість, особливо для оточуючих – запах тютюну дуже швидко вбирається в одяг, і в результаті сигаретний аромат може стати неприємним супутником повсякденного життя.

Щоб не дратувати носи алергіків, своїх колег в офісі чи у громадському транспорті, можна скористатися одним простим лайфхаком із горілкою. Вам не доведеться займатися пранням — лише 5 хвилин, пульверизатор і спирт (будь-який безбарвний алкоголь), пише ukr.media.

Як позбутися запаху сигарет на одязі

Заповніть аерозоль рідиною, що містить спирт, такою як горілка або спирт, і рівномірно розпорошіть її по одязі. Через кілька хвилин сліди тютюнового запаху зникнуть. Не бійтеся, алкоголем від вас пахнути не буде, тому що спирт швидко випаровується, а його запах швидко вивітрюється.

Крім боротьби з сигаретами, цей метод ефективно бореться і з іншими неприємними запахами, що проникають в одяг. Наприклад, їжі чи поту. Крім того, цим же розчином можна обробити взуття (просто розпорошіть його всередині пари).

Раніше ми писали, як прибрати затхлий запах у домі. Поділилися корисним лайфхаком з апельсином.