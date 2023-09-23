Відрізання куточків у губки для миття посуду: навіщо це роблять

Мочалка зі зрізаним краєчком знадобиться вам у побуті

Багато людей прагнуть економити гроші, навіть на найменших речах. Саме заради цієї мети вони вигадують несподівані способи використання речей, не обмежуючись лише їх початковим призначенням, і намагаються не викидати навіть явне сміття, щоб дати речам другий шанс.

Також можна заощадити на кухонних губках, але для цього необов’язково використовувати їх до стану крихти, пише vazhnoznat. Губки — це предмети, на яких накопичуються мікроби, тому їх слід регулярно міняти. Проте, у багатьох господинь не підіймається рука викидати якісну та зовні чисту губку.

Як використовувати кухонну мочалку

Щоб дати губці друге життя після того, як вона виконає свій обов’язок, можна просто відрізати у неї один куточок і використовувати її для різних побутових потреб. Це стане "міткою" для мочалки, і ви зможете попередити всіх членів сім’ї про її вже інше призначення.

Більше ніхто не зможе переплутати ту губку, яка використовується виключно для миття посуду та ту, яку ви, можливо, вирішите використовувати для очищення унітаза. Така мочалка послужить корисним інструментом також для прибирання плитки, плінтусів, велосипеда, а також для видалення бруду з взуття та інших завдань у побуті.

Раніше ми писали, навіщо класти губку в мильницю. Цей трюк допоможе полегшити господарство.