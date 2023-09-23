Багато хто робить цю помилку: як правильно використовувати капсули для прання

Важливо знати, коли і як закладати капсулу в пральну машину

Капсули для прання значно полегшують прання. Усередині кожної з них знаходиться заздалегідь відміряна кількість миючого засобу, тому не доводиться відміряти його самостійно і переживати, що витрачається занадто багато або мало. Цей засіб відмінно справляється з забрудненнями, бо містить не тільки пральний порошок, а й засіб для виведення плям і пом’якшувач. Крім того, капсули займають набагато менше місця у ванній, що, безумовно, радує людей, які не мають окремої пральні.

Однак є помилка, яка може зменшити ефективність капсул для прання. Їх використання здається дуже простим, але мало хто читає інструкцію щодо їх застосування.

Насправді на ефективність капсул впливає не тільки її наповнення, а й час її закладання в пральну машину. Якщо після прання на одязі залишаються сліди від капсули, значить вона була поміщена або у відсік для порошку, або після того, як одяг був у барабані. Насправді рекомендується класти капсулу у задню частину порожнього барабана, а потім уже завантажувати одяг.

На упаковці капсул вказана інформація про те, на скільки прання вистачить упаковки. Але це приблизна кількість прання. Іноді однієї капсули таки недостатньо.

Одну капсулу можна використовувати для прання до 5 кг білизни. Для білизни вагою понад 6 кг необхідно використати дві капсули. Це число може змінюватись в залежності від виробника.

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