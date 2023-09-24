Голуби відлетять із балкона як ошпарені: геніальний лайфхак із дитячою іграшкою

Позбутися нав’язливих птахів допоможе гумова іграшка

Голуби, що живуть на балконі, стають великою проблемою для господарів житла. Ці птахи залишають після себе фекалії, які мало того що не гігієнічні, так ще й часто ушкоджують поверхню. Також голуби є переносниками різних захворювань, таких як сальмонельоз, мікоз та орнітоз. Багато захворювань можуть передаватися людині при прямому контакті або контакті з фекаліями, пише dompelenpomyslow.

Не дивно, що багато людей намагаються всіма можливими способами відлякати голубів з балкона. Деякі використовують фігурки птахів, які насправді не лякають голубів. Ультразвукові відлякувачі ефективні, але можуть створити проблему для домашніх тварин.

Але є один ефективний спосіб відлякування голубів із балкона. Він вимагатиме трохи матеріальних витрат. Необхідно придбати гумову змію.

Птахи бояться змій як потенційних хижаків, які загрожують їхньому життю. Деякі види птахів можуть від них відбитися, але голуби відносяться до тих, хто вважає за краще триматися на відстані й тікають.

У магазині іграшок купіть яскраву гумову змію, яку буде видно здалеку. Повісьте її на поручні балкона. Щоб іграшка не впала, можна додатково закріпити її кабельними стяжками.

Змія діятиме відлякувачем голубів. Побачивши, хто охороняє ваш балкон, вони віддадуть перевагу облітанню його стороною і виберуть інше місце для відпочинку або будівництва гнізда.

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