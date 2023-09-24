Цей смачний продукт позбавить від мурах у квартирі: чим нагодувати комах

Якщо у будинку є проблема з мурахами, то у боротьбі з ними не обов’язково використовувати сильні хімікати

Попри те, що існує безліч отруйних репелентів від мурах, багато домовласників шукають їм натуральну альтернативу, щоб забезпечити безпеку членів сім’ї та домашніх тварин. Виявляється, боротися з навалою мурах у будинку можна за допомогою арахісового масла.

Завдяки апетитному запаху та текстурі арахісової олії можна приготувати ефективну приманку для мурах та знищити цілі колонії.

Щоб зробити приманку для мурах, вам знадобляться: арахісове масло, трохи бури та харчової соди, а також миска та ложка, щоб змішати інгредієнти. Поводьтеся з бурою обережно, тому що у великих кількостях вона може бути токсичною для тварин і людей.

Змішайте в мисці столову ложку арахісового масла з половиною чайної ложки порошку бури та невеликою кількістю харчової соди. Помістіть невелику кількість суміші арахісового масла та бури на шматочки картону або одноразові контейнери в місцях, де мурахи найактивніші. Комах приверне запах арахісового масла, і вони, самі того не знаючи, принесуть отруйну приманку назад у колонію, ефективно знищуючи всю популяцію.

Інший варіант — пастка для мурах. Потрібна пляшка або невелика одноразова миска, арахісове масло, трохи вазеліну.

Помістіть невелику кількість арахісового масла у пластиковий контейнер, його запах приверне мурах. Покрийте внутрішні стінки контейнера тонким шаром вазеліну, який затримає комах усередині.

Розташовуйте пастки в місцях з великою кількістю мурах, наприклад, на стільницях, підвіконнях або поруч із мурашиними стежками. Як тільки ви зловите достатньо мурах, обережно дістаньте контейнер, висипте його вміст у мішок для сміття та очистить його, перш ніж використовувати повторно.

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