Ось чому багато хто кидає в бачок унітаза лимонну кислоту

Вона легко справляється навіть зі складними випадками

Унітаз може залишатися ідеально чистим не тільки в той момент, коли його щойно доставили з магазину. Знання про ефективні методи очищення від забруднень, а також вміння запобігати появі нальоту на сантехніці дозволять підтримувати бездоганну чистоту в туалеті дуже довго.

Найбільш поширеною причиною утворення вапняних нальотів у вигляді жовтих розводів в унітазі найчастіше є підвищена жорсткість води. Досвідчені господині знайшли спосіб упоратися з цією проблемою, пише prostoway. Виявляється, лимонна кислота чудово справляється із зайвою жорсткістю води.

Як використовувати лимонну кислоту для чищення унітаза

Якщо ви не хочете витрачати багато часу на чищення унітаза, можна скористатися ефективним прийомом із використанням лимонної кислоти. Просто додайте дві столові ложки лимонної кислоти до зливного бачка. Ця кислота допомагає запобігти утворенню вапняного нальоту і служить своєрідною профілактикою.

Також можна додати трохи перекису водню до самого унітазу. Це уповільнить зростання бактерій, що завадить їм розмножуватися і запобігатиме забрудненню унітаза.

Раніше ми писали, як усунути протікання в унітазі після змиву. Вирішити це можна легко та швидко.