Павуки будуть боятися вашого будинку: два натуральні запахи, які їх відлякають

Щоб відвадити павуків, не поспішайте витрачати гроші на хімікати

Восени в наші житла частіше пробираються всюдисущі павуки, але з ними легко впоратися навіть без застосування хімічних засобів. Проти паразитів чудово спрацюють натуральні трави, які заразом наповнять ваш будинок приємним ароматом.

Щоб позбутися павуків, використовують два запахи, які їм ненависні. Йдеться про лаванду та м’яту, передає матеріал The Sun.

По-перше, павуки терпіти не можуть лаванду, тому не захочуть перебувати поряд із її запахом. Для цього ви можете скористатися ефірною олією. Додайте кілька крапель у кондиціонер для білизни або на наволочки, щоб аромат поширився будинком. Альтернатива: покладіть жменю сушеної лаванди в пакетик у шухляді столу.

По-друге, не менш ефективний у боротьбі з павуками свіжий запах м’яти. Засвітіть свічку з ароматом м’яти або додайте свіжу м’яту до страв. Інший спосіб: нанести на ватяний диск олію перцевої м’яти і протерти ними підвіконня, щоб павукоподібні не могли проникнути у ваш будинок.

Раніше "Телеграф" розповідав, які запахи не люблять інші небажані у будинку гості. Відлякати мишей допоможе один доступний засіб.