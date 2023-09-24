Каструля сяятиме: яким саморобним розчином прибрати білий наліт

Жорстка вода може забруднити каструлі, але це легко виправити

Вапняний наліт може осідати не тільки на крані в кухонній мийці, а й покривати посуд. На каструлях нерідко з’являються білі плями та розводи, на щастя, з ними легко впоратися.

Щоб очистити сковороду від будь-яких плям білого кольору, скористайтеся саморобним засобом. Про ефективний лайфхак йдеться в матеріалі The Sun.

Так, білі відкладення можуть утворюватися на каструлях із нержавіючої сталі. Щоб повернути посуду чистоту та блиск, необов’язково витрачати гроші на магазинну побутову хімію. У кухонній шафі точно знайдеться ключовий інгредієнт для дієвого розчину, який легко приготувати своїми руками.

Позбутися водяних плям або білої плівки, викликаної жорсткою водою на каструлях з нержавіючої сталі, простіше нікуди. Вам потрібно змішати в каструлі одну частину оцту із трьома частинами води. Після цього доведіть суміш до кипіння, остудіть, а потім промийте водою з мийним засобом. Такий нехитрий алгоритм забезпечить посуду чудовий вигляд, а на білий наліт не залишиться й натяку.

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