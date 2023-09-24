Що потрібно зробити з капустою, буряком, морквою та картоплею після збирання врожаю: пролежать усю зиму й довше

Щоб коренеплоди не гнили, важливо не лише відібрати здорові плоди

Збирання врожаю овочів у розпалі. Однак важливо не просто прибирати коренеплоди з городу та заховати у підвал, а врахувати низку важливих нюансів.

Щоб овочі довше зберігалися цілими та здоровими, прислухайтеся до порад досвідчених дачників. Про це пише Телеграм-канал "Садівник".

Так, для тривалого зберігання підійдуть лише міцні качани капусти, на яких не повинно бути ознак хвороби й гнилі. Розташуйте овочі на стелажах, уклавши головку до голівки, корінням вгору або підвісивши за коріння до стелі в льоху.

Щодо картоплі, то відберіть тільки здорові бульби. Провітріть і просушіть плоди протягом 2-3 днів, а вже потім забирайте у льох чи підвал. Важливо, щоб приміщення не промерзало взимку. Оптимальна температура — близько +2...+3 ° С, а вологість повітря — 80-90%.

Перед тим, як зберігати моркву, обріжте бадилля, зчистіть бруд із коренеплодів і просушіть їх. Для цієї культури найкраще підготувати дерев’яні ящики. Укладіть туди моркву, а зверху присипте тирсою, листям горобини (це чудовий спосіб запобігти грибку) або піском. Бажаний температурний режим становить +1…+2°С.

Пам’ятайте про правила зберігання буряка. Попередньо очистіть коренеплід від залишків ґрунту, проте робіть це акуратно. Городники не радять очищати буряки ножем або ударами один об одного. Зберігати овоч рекомендується так, як і моркву.

Раніше "Телеграф" розповідав, яких помилок припускаються дачники при зберіганні картоплі. Не робіть цього, якщо бажаєте, щоб плоди долежали до зими.