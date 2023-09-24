Душова лійка буде ідеально чистою: спритний трюк за ніч прибере наліт

Привести до ладу душ можна без дорогої побутової хімії

У ванній кімнаті вапняний наліт скупчується не тільки на крані, а й покриває насадку для душу. На щастя, вирішити цю проблему можна без застосування хімікатів.

Натуральний розчин всього за одну ніч прибере вапняний наліт із душової лійки і запобіжить засміченню. Про ефективний лайфхак розповідає Express.

Щоб позбавитися нальоту на душовій лійці, візьміть ключовий інгредієнт — звичайний оцет. Ця рідина часто рятує під час прибирання, допоможе вона і в очищенні насадки.

Спочатку наповніть невеликий пластиковий пакет оцтом так, щоб він покривав насадку для душу, і закріпіть його навколо приладу за допомогою гумової стрічки або мотузки. Залишіть на ніч, щоб оцет подіяв на вапняний наліт.

Нехитрий трюк поступово розчинить вапняний наліт і допоможе уникнути забруднення отворів. Після того, як ви спробуєте цей лайфхак, ви помітите, що напір став сильнішим і рівномірнішим.

Варто додати, що у випадку з латунною насадкою залишайте її в оцті не більше ніж на 30 хвилин. В іншому випадку ви можете пошкодити матеріал.

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