Зима близько: що зробити з обігрівачем, щоб він більше віддавав тепла

Про це потрібно подбати вже сьогодні

Опалювальний сезон та зима ще не настали, але в будинках вже відчувається значне похолодання. Вже зараз необхідно розмірковувати про те, як забезпечити собі тепло в холодну пору року. Один із найпростіших і найефективніших способів — це придбати обігрівач.

Для нормальної роботи обігрівачі важливо зберігати в чистоті, пише express. Якщо він покритий пилом та брудом, його ефективність знижується, і він віддає менше тепла. Тому варто включити очищення обігрівача у ваш щотижневий план по прибирання оселі — це безперечно хороша ідея.

Як правильно чистити обігрівач

Для ефективного очищення радіатора необхідно усунути пил, що знаходиться між панелями та за ними. Перед початком процедури переконайтеся, що обігрівач вимкнений, і якщо на ньому є кришка, зніміть її. Якщо кришка важко знімається, можна скористатися довгою та вузькою щіткою для радіатора або ганчіркою з мікрофібри. Зробіть очищення, використовуючи пилосос або видаляючи пил вручну, потім протріть радіатор вологою тканиною. Для більш простого способу видалення пилу зсередини та із задньої частини радіатора, можна скористатися феном. Просто спрямуйте насадку фена в канавки у верхній частині радіатора і увімкніть його на максимальну потужність. Потім перевірте стіну над радіатором. Іноді через нагрівання бруд і пил можуть прилипати до стіни. Усуньте стійкі забруднення, використовуючи невелику кількість мийного засобу та води.

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