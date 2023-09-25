Зима близько: що зробити з обігрівачем, щоб він більше віддавав тепла
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Про це потрібно подбати вже сьогодні
Опалювальний сезон та зима ще не настали, але в будинках вже відчувається значне похолодання. Вже зараз необхідно розмірковувати про те, як забезпечити собі тепло в холодну пору року. Один із найпростіших і найефективніших способів — це придбати обігрівач.
Для нормальної роботи обігрівачі важливо зберігати в чистоті, пише express. Якщо він покритий пилом та брудом, його ефективність знижується, і він віддає менше тепла. Тому варто включити очищення обігрівача у ваш щотижневий план по прибирання оселі — це безперечно хороша ідея.
Як правильно чистити обігрівач
- Для ефективного очищення радіатора необхідно усунути пил, що знаходиться між панелями та за ними. Перед початком процедури переконайтеся, що обігрівач вимкнений, і якщо на ньому є кришка, зніміть її.
- Якщо кришка важко знімається, можна скористатися довгою та вузькою щіткою для радіатора або ганчіркою з мікрофібри. Зробіть очищення, використовуючи пилосос або видаляючи пил вручну, потім протріть радіатор вологою тканиною.
- Для більш простого способу видалення пилу зсередини та із задньої частини радіатора, можна скористатися феном. Просто спрямуйте насадку фена в канавки у верхній частині радіатора і увімкніть його на максимальну потужність.
- Потім перевірте стіну над радіатором. Іноді через нагрівання бруд і пил можуть прилипати до стіни. Усуньте стійкі забруднення, використовуючи невелику кількість мийного засобу та води.
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