Вирішуємо проблему за пару рухів: чим змастити блискавку, щоб вона не заїдала

Вам знадобиться зовсім небагато часу та коштів

Блискавка – популярний тип застібок. Вона часто використовується на сумках, рюкзаках, куртках та інших елементах гардероба. Однак дуже часто вони піддаються навантаженням. Дуже важливо, щоб застібки легко та плавно відкривалися та закривалися. Ми вже знаємо, що робити, якщо блискавка злетіла на одязі, але чи можна уникнути подібних випадків?

Разом із "Главредом" розповімо, як правильно змастити блискавку, щоб уникнути її заїдання. Ви розв'яжете цю проблему за допомогою найпростіших засобів та хвилини часу.

Чим можна змастити пластмасову та залізну блискавку

Для таких видів застібок вам знадобляться спеціальні мастильні засоби для пластмасових або залізних деталей. Вони надійно змащують блискавку, запобігають зносу та заїданню. Вам необхідно лише нанести невелику кількість засобу на блискавки та акуратно його розподілити.

Чим змастити блискавку за відсутності спеціального засобу

Однак що робити, якщо вдома немає спеціальних засобів? Вам допоможуть копійчані засоби, які завжди є під рукою.

Відмінним натуральним засобом для змащування є оливкова олія. Вам потрібно лише нанести кілька крапель на зубчики блискавки та розподілити за допомогою м’якої тканини – і блискавка плавно ковзатиме.

Для змащування блискавки можна використовувати невеликий шматок свічки. Просто проведіть свічкою по зубчиках блискавки, щоб нанести шар воску — і ви уникнете заїдання.

Корисним для змащування блискавки може бути звичайне мило, без добавок. Вам потрібно просто натерти блискавку і створити на блискавці шар, що змащує.

Відмінний народний засіб для змащування блискавки — силіконовий спрей. Просто нанесіть невелику кількість спрею на блискавки та обережно розітріть його за допомогою м’якої тканини.

Раніше ми розповідали, як полагодити блискавку на куртці. Завдяки лайфхаку "Телеграфа" з цим упорається навіть дитина.