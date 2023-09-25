Як використовувати опале листя з користю для саду та городу: радять дачники з досвідом

Розповідаємо, чому не можна прибирати листя і як правильно зробити з них добрива

Осінь приносить із собою не лише красиві золотисті пейзажі та бажану після літньої спеки прохолоду, а й безліч опалого листя, яке покриває землю під деревами та кущами. Цей природний процес викликає у багатьох господарів питання, чи потрібно забирати листя з дачної ділянки?

Пропонуємо розглянути кілька аспектів, пов’язаних із цією ситуацією. Своїми порадами поділилися експерти у галузі садівництва.

Чи можна використовувати опале листя як добриво — важливий нюанс

Садівники підкреслюють, що опале листя виконує важливу роль у збереженні родючості ґрунту. Крім того, воно служить природним укриттям, захищаючи ґрунт від заморозків, пересушування та ерозії.

Також опале листя є укриттям для багатьох комах, які є важливими членами екосистеми вашої ділянки. Хробаки, равлики та жуки допомагають у перероблюванні органічного матеріалу і роблять ґрунт більш родючим, що сприятливо позначається на його якості в майбутньому сезоні.

Таким чином, опале листя виконує два важливі завдання:

захист та удобрення ґрунту;

підтримка екосистеми.

З іншого боку, не на останньому місці стоїть питання естетики та зручності. Нікому не подобається ходити заваленими листям доріжками та стежками.

Щоб зберегти баланс між природною системою та зручністю, ви можете прибирати листя на певних ділянках. А щоб воно стало добривом, просто залиште його на землі там, де воно не заважає. Таким чином ви підтримаєте біологічну рівновагу в ґрунті, збагатите його органічними речовинами, що сприятиме зростанню корисних мікроорганізмів, і одночасно збережете акуратний зовнішній вигляд території.

Друге важливе питання, яке хвилює багатьох людей, чи можна опале листя закопувати в землю. Можна, проте експерти радять завантажувати його в компостну яму, там воно принесе більше користі. Але це стосується тільки здорового листя! Якщо воно уражено будь-якими хворобами, у компост його класти категорично забороняється. Можна закопати в землю, причому якомога далі від тих місць, де ростуть ваші садові культури.