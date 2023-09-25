Для тих, хто не встиг навесні: як правильно висаджувати полуницю восени

Висадивши полуницю восени, навесні вже можна буде збирати врожай

В основному багато дачників висаджують і пересаджують полуницю навесні, і мало хто з них знає, що робити це можна ще й восени. А якщо бути точніше, то до її середини. Але найкращих результатів ви досягнете, якщо посадите рослини до кінця вересня.

Як зазначає портал vse_roste в Інстаграм, якщо висадити полуницю у вересні, то до холодів ягідний кущ встигне прижитися і зміцніти. І ви отримаєте перший урожай вже наступного сезону.

Як правильно висаджувати полуницю

Для початку підготуйте ділянку: звільніть її від бур’янів та максимально глибоко перекопайте землю. Не забудьте про внесення добрив: найкраще підійдуть органічні та мінеральні підживлення. І обов’язково добре полийте землю за один-два дні до висаджування.

Кущі полуниці бажано висаджувати на однаковій відстані приблизно через 15-30 см один від одного. Лунки для рослини повинні бути досить просторими, щоб у них вільно помістилося коріння.

Покладіть кущ у лунку, розправте коріння, присипте землею та ущільніть. Потім полийте та замульчуйте торфом. Важливо, що центральна нирка обов’язково має знаходитися над поверхнею ґрунту, інакше рослина пропаде. Якщо коріння занадто довге – укоротіть його до 10-15 см, а якщо в розетці багато листя, видаліть зайві та залиште 3-4 штуки.

Тільки посаджену полуницю необхідно регулярно, але помірно поливати, бажано крапельним методом або під корінь. А перед зимою кущі бажано вкрити агроволокном.

Раніше "Телеграф" розповідав, як підготувати полуницю до зимівлі. Обрізати листя рослини не можна, якщо вони здорові.