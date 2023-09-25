Навіщо додавати пиво під час прання: маловідомий трюк вразить результатом

Використання пива вирішить поширену проблему з темними речами

Одяг чорних кольорів практичний і відмінно поєднується з речами інших кольорів. Але любителі темних речей добре знають, що часто буквально через кілька циклів прання колір вимивається і стає тьмянішим. Зараз на полицях магазинів представлено різноманітність засобів для прання, які мають зберігати колір одягу. Але деякі з них можна замінити дешевшим продуктом — чорним перцем або пивом.

На перший погляд, ідея відмовитися від спеціального засобу для прання на користь пива може здатися дивною. Але насправді цей спосіб прання використовувався ще нашими бабусями та дає вражаючий результат.

Для прання підійде будь-яке пиво. Не обов’язково спеціально шукати темне чи міцне. Але водночас не потрібно міняти пиво на будь-який інший алкоголь, оскільки саме цей напій має властивість повертати колір темним тканинам.

У тазу необхідно змішати банку пива та літр теплої води. Потім покласти туди брудний одяг темних кольорів на годину. Після закінчення часу одяг потрібно перекласти в пральну машину і випрати як завжди.

Деякі господині додають пиво у відсік для полоскання. Але так робити не рекомендується, щоб не зіпсувати пральну машину.

Використовувати пиво можна як на чорних, так і кольорових тканинах. Якщо повторювати таке прання кожні пару місяців, темний одяг матиме чудовий вигляд.

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