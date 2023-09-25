Фантастичний трюк врятує сковороду, що пригоріла: буде як нова

Ви без зайвих зусиль зможете відмити сковороду та прибрати горілі залишки їжі

Сковороди забруднюються не лише жиром, а й їжею, що пригоряє. Відмити поверхню в останньому випадку непросто, але за допомогою підручних засобів ви полегшите собі завдання.

Врятувати сковороду, що пригоріла, допоможе один фантастичний трюк. Про ефективний лайфхак йдеться в матеріалі The Sun.

Як очистити пригорілу сковороду з нержавіючої сталі

Підготуйте гумові рукавички, оцет та бікарбонат соди. Спочатку додайте в сковороду рівні частини води й оцту та доведіть до кипіння. Потім всипте дві столові ложки бікарбонату соди. Залиште ємність на 15 хвилин. Пригорілі шматочки їжі легко відстануть від поверхні, й ви зможете без зусиль відмити посуд.

Як мити пригорілу сковороду з антипригарним покриттям

Тут потрібен інший підхід. Спочатку замочіть сковороду на кілька годин. Далі почистіть поверхню чистою губкою, що не залишає подряпини. Для видалення плям, що залишилися, приготуйте пасту з бікарбонату соди і води, нанесіть на губку й акуратно потріть.

Раніше "Телеграф" розповідав, який лайфхак прибере білий наліт із каструлі. Саморобний розчин для чищення обійдеться вам дуже дешево.