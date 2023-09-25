Що додати при пранні наволочек: позбавтеся всіх алергенів і пилових кліщів

Щоб ваша постільна білизна була чистою, використовуйте один натуральний продукт

Якщо простирадла рекомендується прати кожні два тижні, то наволочки варто поміщати в пральну машину частіше. А щоб напевно вбити бактерії, алергени та пилових кліщів, скористайтеся однією маленькою хитрістю.

Наволочки потрібно прати кілька разів на тиждень. Гарантує чистоту виробів ефективний лайфхак із натуральним інгредієнтом, пише Mirror.

Так, наволочки накопичують піт і масла, тому чищення цих атрибутів постільного комплекту має бути регулярним. Рекомендується прати наволочки кожні три-чотири дні з використанням м’якого рідкого мийного засобу. Тоді як додавання двох-трьох крапель евкаліптової олії допоможе позбавитися будь-яких алергенів або пилових кліщів.

Крім того, краще відмовитись від кондиціонера для білизни. Цей продукт може залишатись на волокнах тканини. Відмінною альтернативою засобу стане звичайний оцет. Не переживайте, ніякого запаху не залишиться, навпаки, оцет дезодорує речі, прибираючи запах вогкості чи затхлості.

Раніше "Телеграф" розповідав, що постільну білизну радять прати за певної температури. Правильний режим й очистить вироби, й заощадить електроенергію.